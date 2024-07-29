Doğanbeyliler Günü Beyşehir'de Kutlandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 28'incisi gerçekleştirilen Geleneksel Doğanbeyliler Günü, Doğanbey Mahallesi sakinleri ile gurbette yaşayan hemşerilerini bir araya getirdi.

Yerleşim merkezinde düzenlenen ve iki gün süren etkinlik sona erdi.

Toplu kabir ziyareti ile başlayan ve ses sanatçısı Gamze Ulaş konseri ile devam eden etkinlikte Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da gösterilerini sundu. Etkinlikte katılımcılara yemek ikram edildi.

Etkinliğe AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Şanal ve vatandaşlar katıldı.