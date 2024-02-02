Doğan Holding ve Aydın Doğan Vakfı, Antakya Medeniyetler Korosu ile İş Birliği Yapacak

Doğan Holding ve Aydın Doğan Vakfı, Antakya Medeniyetler Korosu ile uzun soluklu bir iş birliğine imza attı.

Yapılan açıklamaya göre, Doğan Holding iş birliği kapsamında koronun 3 yıl boyunca ana destekçisi olacak. Bu yıl Aydın Doğan Ödülü'nün 27.'sini Antakya Medeniyetler Korosu'na veren Aydın Doğan Vakfı da depremde büyük kayıplar yaşayan koronun müzik ekipmanlarının alımı ile koronun faaliyetlerinin devamlılığı için destek verecek.

Antakya Medeniyetler Korosu, Doğan Holding ve Aydın Doğan Vakfının desteğiyle depremin yıl dönümü olan 6 Şubat akşamı, Antakya Köprübaşı'nda 18.00'de bir ağıt programı gerçekleştirecek. Ayrıca yıl boyunca özellikle deprem bölgesinde müziğin iyileştirici gücü kullanılarak çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, şunları kaydetti:

"Ülkemizi derin bir kedere boğan ve bir yıl geçmesine rağmen yüreğimizde hala taze acılar olarak varlığını sürdüren deprem felaketinin ardından en önemli hatırlatma bizi biz yapan değerlerin farkındalığıdır. Yaralarımızı sarmak ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmak için en çok da özümüze, kültürümüze sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Hayata can veren makamlarıyla toplumu bir arada tutmayı amaçlayan Antakya Medeniyetler Korusu ile beraber Anadolu'nun kadim değerlerine sahip çıkacak, onları geleceğe taşıyacağız. Anadolu'nun zengin kültürel mirasını çeşitli ezgilerle sanki bir ayna tutarcasına yansıtan Antakya Medeniyetler Korosu'nu desteklerken, Doğan Holding olarak pusulamız kabul ettiğimiz, değerlere sahip çıkıyor ve daha iyi bir gelecek yaratma amacımıza hizmet ediyoruz."

Antakya Medeniyetler Korosu şefi Yılmaz Özfırat ise iş birliği hakkında "Bizler 2007'den itibaren ülkemizdeki bir arada yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için kurulmuş bir topluluğuz. 6 Şubat depreminden sonra maalesef koromuzdan 7 arkadaşımızı kaybettik. Bunun yanı sıra umutlarımızı kaybettik. Böyle bir zamanda Doğan Grubu bizi unutmayıp, hem 2023 Aydın Doğan Ödülü'nü bize vererek hem de bu iş birliği kapsamında maddi ve manevi destek vererek geleceğe umutla bakmamızı sağlamıştır. Kendileriyle gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı birliktelik için Doğan Holding ve Aydın Doğan Vakfına sonsuz şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.

Değerlerin birleştirici gücü ile toplumdaki ayrışma ve kutuplaşma eğilimlerini azaltmayı amaçlayan "Ortak Değerler Hareketi"ni 2016'da başlatan holding, bu çerçevede araştırmalar yapmayı, değer odaklı ve müşterek gelişime yönelik projeleri desteklemeyi sürdürüyor.