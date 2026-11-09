Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Doğan Hattatoğlu, Evliya Çelebi'nin anlatılarından Erzurum maketi yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğan Hattatoğlu, Evliya Çelebi'nin anlatılarından Erzurum maketi yapıyor
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu, Evliya Çelebi'nin anlatılarından yola çıkarak Erzurum maketi yapıyor. Daha önce 1800'lü yılların Erzurum'unu 4 metrekarelik maketle hazırlayan Hattatoğlu, şimdi surları büyüterek Evliya Çelebi'nin zamanını canlandırmayı amaçlıyor.

TARİHİ ve özgün eserler üzerine maket çalışmaları yapan Doğan Hattatoğlu, Evliya Çelebi'nin anlatılarından yola çıkarak Erzurum'un maketini yapıyor. Hattatoğlu, 1800'lü yılların Erzurum'unu maketle anlatacağını ifade etti.

Maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu, Erzurum'un geçmişini gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce 1800'lü yılların Erzurum'unu 4 metrekarelik maketle hazırlayan Hattatoğlu, yeni projesinde ise Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde yer alan anlatı ve efsanelerden esinlenerek kentin daha eski dönemlerini canlandırmayı amaçlıyor.

Erzurum'un tarihi dokusunu maket sanatına taşıdığını belirten Hattatoğlu, önceki çalışmasında şehrin 1800'lü yıllardaki görünümünü ele aldığını söyledi. Yeni projesinde surlarla çevrili tarihi Erzurum'u ön plana çıkarmak istediğini ifade eden Hattatoğlu, "Yaptığımız son çalışma, 1800'lü yılların Erzurum'unu yansıtan 4 metrekarelik bir maketti. Şehrimizin orta kısmında bulunan, etrafı surlarla çevrili tarihi bir Erzurum var. Şimdi ise surları büyüterek Evliya Çelebi'nin zamanındaki Erzurum'u canlandırmaya çalışıyoruz. Onun anlattığı efsanelerden yola çıkarak bunları maketimizde işlemek istedik" dedi.

Hattatoğlu, hazırlayacağı çalışmayla Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginliğini görsel olarak ortaya koymayı ve kentin geçmişine ışık tutmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
YENİ Parti'de genel başkanlık ön seçimi tamamlandı: Özgür Özel geçerli oyların tamamını aldı15

YENİ Parti'de genel başkanlık ön seçimi tamamlandı! İşte sonuç
Trump yenilginin faturasını kesti: İsrail'e karşı büyük hoşnutsuzluk var

Seçim hezimeti ayarları bozdu! Trump'tan canlı yayında bomba itiraf
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesi 5 yıl sonra konuştu! Anne: İçim yangın yerine döndü

Başak'ın odasını ilk günkü gibi saklıyorlar! Acıları dinmedi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahsun Karaca'dan şaşırtan jigolo bar itirafı: Yönetmenimizle gittik

Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf: Jigolo bara gittim
Kayseri'de polisten kaçan sürücünün savunması: Aracım trafikten men'di! 635 bin TL ceza kesildi

Polisten kaçtı, 635 bin lira ceza yedi! Savunması pes dedirtti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Dikkatli olanlar fark etti

5 gollü maça damga vuran an! Dikkatli olanlar fark etti

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Fenerbahçe'de Kuyt'la ilgili karar sonunda verildi

Dirk Kuyt'la ilgili karar sonunda verildi
Altın haftaya yükselişle başladı! 6 bin 600 lira barajı aşıldı

Yeni haftanın ilk sürprizi geldi!
Leroy Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak