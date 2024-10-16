Doğa Can Anafarta'nın 'Gelin Takımı' Filmi 18 Ekim'de Vizyona Girecek

Doğa Can Anafarta'nın yazıp yönettiği komedi filmi "Gelin Takımı", 18 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin oyuncularından Ali Yoğurtçuoğlu, Ecem Erkek, Ayşenil Şamlıoğlu ve Doğan Bayraktar, filme dair detayları AA muhabirine anlattı.

Ali Yoğurtçuoğlu, güvenilmez bir karakteri canlandırdığını belirterek, "Klişe olacak ama çekim süreci çok eğlenceli geçti. Bunun gerçekten seyircilere yansıyıp yansımadığını merak ettiğim 2-3 filmden biri oldu diyebilirim." ifadesini kullandı.

Filmi henüz izlemediğini dile getiren Yoğurtçuoğlu, "Beklentim, izleyenlerin arkadaşlarıyla ve aileleriyle gelip keyif alacakları bir şey olmasıdır. Geldiklerine değecektir. Vadettiğimiz şeyin karşılığını alacaklardır diye düşünüyorum." dedi.

"Çok güzel bir arkadaşlık hikayesi"

Berrin karakterine hayat veren Ecem Erkek de "Film, çok tatlı bir kız grubunun bekarlığa veda partisini anlatan çok güzel bir arkadaşlık hikayesi. Çok sahip olmak istediğim bir arkadaş grubu var filmde." diye konuştu.

Erkek, filmde çok sayıda kadın oyuncunun yer aldığına dikkati çekerek, "Kadınlıkla, arkadaşlıkla ve ilişkilerle ilgili çok mesajların verildiği bir film oldu. Aslında bugün çok kalmayan arkadaşlıkları görebileceğimiz bir yapım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ayşenil Şamlıoğlu da filmde anne karakterini oynadığını belirterek, "Karakterim deli dolu bir kadın. Yaşı ilerlemiş ama bir kenara çekileyim dememiş, yapılması gerekeni yapmış matrak bir kadın. Oynamaktan keyif aldım." dedi.

Filmi çok beğendiğini vurgulayan Şamlıoğlu, "Şahane bir film oldu. Herkesin gelmesini beklerim. Bir ekip çok eğleniyorsa, çok mutluysa ve herkes birbirini çok seviyorsa ki biz öyleydik, seyirci de inşallah bizi sevecektir." diye konuştu.

"Aksiyondan romantik komediye geçiş keyifli oldu"

Damat karakterini canlandıran Doğan Bayraktar ise filmin bir tatil havasında geçtiğini söyledi ve "İzleyenlerin çok eğleneceğini düşünüyorum. Çok güzel ve yüksek enerjili bir film çekildi. Ülkece eğlenmeye de ihtiyacımız var zaten, bu film de bunu sağlayabilir." dedi.

Bayraktar, daha önce aksiyon film ve dizilerinde oynamış biri olarak romantik komediye geçişe dair ise "Evlilikle alakalı bir filmde rol almak çok şey hissettirmedi bana ama bu filmdeki rolümden keyif aldım. Benim için de bir değişiklik oldu çünkü son 2 rolüm bundan çok farklıydı. Ben de böyle olağan dışı bir şey istemiştim. Bu role adapte olabilmek için biraz uğraştım, çalıştım ama güzel oldu." ifadesini kullandı.

Başrollerinde Mehmet Günsür, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya, Şebnem Bozoklu gibi isimlerin olduğu ve bekarlığa veda partisi yapmak için toplanmış bir grup arkadaşın hikayesini konu alan "Gelin Takımı", 18 Ekim'de vizyona girecek.