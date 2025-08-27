Dodurga'da Geçmişi Yansıtan Bir Müzeye Ziyaretçi Akını

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde hayata geçirilen ve geçmiş köy yaşamını yansıtan müze ziyaretçilerini ağırlıyor.

İstanbul'da yaşayan Dodurgalı Ahmet Bircan Tuğlu tarafından yıllar boyunca toplanan eski tarım aletleri, mutfak malzemeleri, çarık, eski döneme ait para, kama gibi eşyalar, daha geniş kesime ulaştırılması için müzede sergilenmesi kararlaştırıldı.

Belde merkezinde oluşturulan Ahmet Bircan ve Gülizar Tuğlu Müzesi'nde yaklaşık 3 bin parça eşya sergileniyor.

Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahmet Bircan Tuğlu'nun adını taşıyan müzenin Dodurga için önemli bir kültürel değer olduğunu belirtti.

Müzenin üç bin parçadan oluştuğunu dile getiren Kaşıkcı, "Bu koleksiyon, beldemizin geçmişini ve yaşanmışlıklarını yansıtıyor. Bize bu kıymetli eserleri hediye eden Ahmet Bircan Tuğlu'ya teşekkür ediyorum. Bu müzeyi halkımızın ve misafirlerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Müzenin bölge için önemine dikkati çeken Kaşıkcı, "60, 70, 80 yaşındaki hemşehrilerimiz bu araç gereçleri görünce duygulanıyor, geçmişe dönüyor. Gençlerimiz ise tarihle bağ kurarak geçmişteki imkanlarla bugünkü imkanları karşılaştırma fırsatı buluyor. Burası adeta bir bilgi ve veri bankası. Çevre illerden de ziyaretçilerimiz geliyor. Daha fazla insanın müzemizi görmesi ve beldemizi tanıması bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.