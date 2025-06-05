Dodurga Belediyesi Bayram Öncesi Temizlik Seferberliği Başlattı

Dodurga Belediyesi Bayram Öncesi Temizlik Seferberliği Başlattı
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Çorum'un Dodurga Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi temizlik çalışmaları başlatarak, ilçe genelinde park, bahçe ve mezarlıkların bakımını yaptı. Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, vatandaşların bayramı temiz bir ortamda geçirmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Çorum'un Dodurga Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi temizlik seferberliği başlattı.

Belediye ekipleri, arife günü erken saatlerden itibaren temizlik çalışmalarına başladı.

İlçenin ana arterleri belediyenin iş makineleriyle yıkanırken, park ve bahçeler de atıklardan arındırıldı.

Ekipler, ayrıca ilçe mezarlığının bakım ve onarımını yaparak vatandaşların kabir ziyaretlerine uygun hale getirdi.

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, vatandaşların bayramı temiz ve huzurlu bir ortamda geçirmesi için gerekli tedbirlerin aldıklarını söyledi.

Temizlik ve bakım çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirten Çetinkaya, "Vatandaşlarımızın da temizlik ve çevreye duyarlı olmalarını rica ediyorum. Müslüman aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, kazasız, belasız, huzur içinde bir bayram geçirmeyi diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
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