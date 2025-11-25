Haberler

Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ'un Cenazesi Siirt'te Defnedildi

Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ'un cenazesi, ölümünün ardından Kezer Yerleşkesi Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Aktuğ'un ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.

Siirt'te, evinde ölü bulunan Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ'un cenazesi toprağa verildi.

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde bulunan lojmandaki evinde dün ölü bulunan Doç. Dr. Aktuğ (50) için Kezer Yerleşkesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Aktuğ için dua edildi, helallik alındı.

Üniversitenin akademik ve idari personelinin omuzlarında cenaze aracına taşınan Aktuğ'un cenazesi, merkez Zevye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmir'den gelen Aktuğ'un babası Sinan, annesi Aclan ve ağabeyi Berkant Sökmen Aktuğ, taziyeleri kabul etti.

İzmirli olan Aktuğ'un, ailesine Siirt'i çok sevdiğini ve ömrünün sonuna kadar burada kalmak istediğini aktardığı, bunun üzerine cenazesinin burada defnedilmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, otopsi raporuna göre Aktuğ'un ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
