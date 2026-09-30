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DMZ'deki mayın patlamasında 3 subay yaralandı, Kuzey Kore sorumluluğu reddetti

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Kuzey Kore, 21 Eylül'de DMZ'de meydana gelen ve 3 subayın yaralandığı mayın patlamasının sorumluluğunu reddetti. Kim Yo-jong, Güney Kore ordusunun Kuzey Kore askerlerine doğrudan ateş açması halinde sınır birliklerinin derhal ve acımasız misilleme yapacağını bildirdi.

Kuzey Kore, ülkeyi Güney Kore'den ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) geçen hafta arama çalışması sırasında meydana gelen mayın patlamasının sorumluluğunu reddederek, askerlerine ateş açılması halinde "derhal ve acımasız" şekilde karşılık vereceğini bildirdi.

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının (JCS), 21 Eylül'de DMZ'de meydana gelen patlamaya Kuzey Kore'ye ait kara mayınlarının yol açmış olabileceği yönündeki açıklamasını reddeden Kim, Seul yönetimini "asılsız bulgular uydurmakla" suçladı.

Kim, Kuzey Kore ordusunun iki yıl önce ülkenin güney sınır bölgelerinde bariyer inşa etmeye başladığını belirterek, bu çalışmalarının "herhangi bir askeri amaç taşımadığını ve egemenlik hakkının kullanılması kapsamında olduğunu" kaydetti.

Kuzey Kore askerlerinin sınırı geçmediğini savunan Kim, Güney Kore ordusunu, askerlerini uyarı amaçlı yayın ve ateşle tehdit etmekle suçlayarak, "Güney Kore ordusu, güney sınırındaki çalışmaları sürdüren askerlerimize uyarı ateşi değil, doğrudan ateş açarsa sınır birliklerimiz derhal ve acımasız şekilde misillemede bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'ye patlama nedeniyle özür dilemesi ve sorumlu adımlar atması çağrısında bulunarak, gelecekte ortaya çıkabilecek sonuçların sorumluluğunun Pyongyang'a ait olacağını bildirmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise patlamaya ilişkin "hızlı ve kapsamlı soruşturma yürütülmesi" talimatı vermişti.

Olay

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül'de DMZ'de Güney Kore askerlerinin arama çalışması sırasında patlama meydana gelmişti.

DMZ'nin batı kesiminde, Askeri Sınır Hattı'nın (MDL) güneyindeki patlamada 3 subay yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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