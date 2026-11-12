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DMM, Türkiye'nin iklim endeksinde gerilediği iddiasını asılsız buldu

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Türkiye iklim endeksinde geriledi' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM, iddiaya konu değerlendirmenin resmi BM raporu veya verisi olmadığını, Almanya menşeli iki kuruluşun sübjektif ölçütlerine dayandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye iklim endeksinde geriledi" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan "Türkiye iklim endeksinde geriledi" yönündeki iddiaların art niyetli olduğu belirtilerek, gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığı vurgulandı.

İddialara konu değerlendirmenin, resmi bir Birleşmiş Milletler raporu veya verisi olmadığı, Almanya menşeli iki kuruluşun kendi belirledikleri sübjektif ölçütlere dayanan bir çalışma olduğunun altı çizilen açıklamada, "Endeksteki iklim politikaları puanı, somut ve şeffaf verilere değil, sınırlı sayıda uzmanın görüşlerine dayanmaktadır. Bu dar kapsamlı görüşler, Türkiye'nin iklim politikasının bütününü ve sahadaki gerçekliği hiçbir şekilde temsil etmemektedir." ifadeleri yer aldı.

Ağustos sonu itibarıyla yenilenebilir kaynakların Türkiye'nin toplam kurulu gücündeki payının yüzde 62,9 seviyesine ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Son bir yıldaki net kapasite artışının yüzde 88,1'i doğrudan yenilenebilir enerjiden kaynaklanmıştır. 2026 yılının ilk yarısında üretilen elektriğin yüzde 61,5'i yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştır. Güneş enerjisi kurulu gücümüz, 2022 yılında 9,5 gigavat iken bugün 28 gigavata yükselmiştir. Türkiye, İklim Kanunu'nu yürürlüğe koymuş, Emisyon Ticaret Sistemi'ni kurmuş ve 2053 net sıfır emisyon hedefini resmi olarak benimsemiştir. Ayrıca COP31 Başkanı olarak, küresel iklim mücadelesindeki liderliğini ve kararlılığını tüm uluslararası platformlarda sürdürmektedir."

Açıklamada, kamuoyunun, Türkiye'yi hedef alan maksatlı ve asılsız paylaşımlara karşı dikkatli ve hassas olması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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