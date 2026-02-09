Haberler

DMM: Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli iddiası dezenformasyon içermektedir

DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi, 'İletişim Başkanlığı’ndan Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği' iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı. Uygulanan engelin kamuoyunu yanıltan kirli bilgilere yönelik olduğu belirtildi.

DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi (DMM), "'İletişim Başkanlığı'ndan Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği' iddiası dezenformasyon içermektedir. Uygulanan erişim tedbiri, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kirli bilgileri dolaşıma sokan hesaplar için alınmıştır" açıklaması yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; 'İletişim Başkanlığı'ndan Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği' iddiası dezenformasyon içermektedir. Uygulanan erişim tedbiri, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kirli bilgileri dolaşıma sokan hesaplar için alınmıştır. İddiaya konu haber başlığı ile verilen içerik arasında açık bir çelişki bulunmakta; haber metni doğruyu ortaya koymasına rağmen kullanılan başlık kasıtlı bir çarpıtma içermektedir. Kamuoyunun, bağlamından koparılarak servis edilen bu tür yanıltıcı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
