DMM, Suriye'de YPG'li teröristlere ait İHA'nın, çocuk nedeniyle rota değiştirdiği iddiasını yalanladı Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'de YPG'li teröristlere ait bir İHA'nın çocuk nedeniyle rota değiştirdiği iddialarının dezenformasyon olduğunu açıkladı. Açıklamada, görüntülerin Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında kaydedildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Suriye'de YPG'li teröristlere ait İHA'nın, çocuk nedeniyle rota değiştirdiği iddiasının dezenformasyon olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de YPG'li teröristlerin kucağında çocuk bulunan bir kişiyi gördükten sonra insansız hava aracının rotasını değiştirdiği yönündeki paylaşımlar, dezenformasyon içermektedir. Söz konusu paylaşımlardaki görüntüler Suriye'de değil Rusya- Ukrayna Savaşı esnasında kayda alınmıştır. Görüntülerin YPG'li teröristlerle ilişkilendirilmesi, terör unsurlarını masum göstermeye yönelik bir manipülasyon faaliyetidir."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
