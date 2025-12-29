Haberler

Dmm'den Yalova'daki Deaş Operasyonuna İlişkin Açıklama: "Resmi Makamlarca Yapılan Açıklamalar Dikkate Alınsın"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yalova'daki DEAŞ terör örgütü operasyonuna dair sosyal medya paylaşımlarının yanıltıcı olduğunu belirterek resmi açıklamaların dikkate alınmasını istedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyona ilişkin "sosyal medyada dolaşıma sokulan gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamaların esas alınmasını" istedi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyona ilişkin olarak, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda gerçek dışı, doğrulanmamış ve kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla eşgüdüm içerisinde ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması; kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: ANKA / Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
İki konuyla ilgili soru sorulmamış! İşte Erden Timur'un emniyetteki ifadesi

İki konuyla ilgili soru sorulmamış! İşte emniyetteki ifadesi
Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Balık tutmaya gelen vatandaşlar Manavgat Irmağında erkek cesedi buldu

Akşam kavga etti, sabah ırmakta cesedi bulundu