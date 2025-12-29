Dmm'den Yalova'daki Deaş Operasyonuna İlişkin Açıklama: "Resmi Makamlarca Yapılan Açıklamalar Dikkate Alınsın"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyona ilişkin "sosyal medyada dolaşıma sokulan gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamaların esas alınmasını" istedi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyona ilişkin olarak, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda gerçek dışı, doğrulanmamış ve kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla eşgüdüm içerisinde ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması; kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."