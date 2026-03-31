DMM, ABD'nin bombardıman uçaklarının İncirlik Üssü'nü kullandığı iddialarını yalanladı

DMM, ABD'nin bombardıman uçaklarının İncirlik Üssü'nü kullandığı iddialarını yalanladı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan 'ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü'nde iniş ve kalkış yaptığı iddialarının eski görüntülerle dezenformasyon içerdiğini belirtti.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü'nde iniş ve kalkış yapmaya devam ettiği' iddialarının dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

DMM'nin resmi sanal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü'nde iniş ve kalkış yapmaya devam ettiği' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Paylaşılan görsel ve videolar eski olup; planlanmış rutin eğitim faaliyetlerine aittir. Güncel değildir. Mevcut bölgesel çatışmalarla da hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Geçmiş yıllara ait görüntülerin yeniymiş gibi servis edilmesi; Türkiye'nin bölgedeki barış odaklı duruşunu zedelemeye ve ülkemizi mevcut çatışmaların bir parçası gibi göstermeye yönelik kasıtlı bir algı operasyonudur. Vatandaşlarımızın, yetkili resmi makamlar dışındaki kaynağı belirsiz iddialara ve provokasyon amacı taşıyan manipülatif içeriklere itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.

