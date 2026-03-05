Haberler

DMM "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasını yalanladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı iddiasının gerçek dışı olduğunu duyurdu. Açıklamada, uçuşların HÜRJET projesi kapsamında test faaliyetleri olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarındaki söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bahse konu uçuşların, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından yürütülen HÜRJET projesi kapsamında planlanan test faaliyetleri olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Hava Meydan Komutanlığından kalkışlı olarak deniz sahası üzerinde icra edilen bu test uçuşları sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşması nedeniyle patlama benzeri yüksek sesler duyulabilmektedir. İddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketlilik söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın toplumda panik ve korku yayma amaçlı paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf her şeyi özetliyor! Kapıların açılmasıyla can pazarı yaşandı
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf her şeyi özetliyor! Kapıların açılmasıyla can pazarı yaşandı
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor