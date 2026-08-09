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Belgrad Ormanı'nda Çevre Temizliği

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Belgrad Ormanı'na bırakılan çöp ve atıkları temizledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Belgrad Ormanı'na bırakılan çöp ve atıkları temizledi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'un en değerli doğal güzelliklerinden biri olan ve her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Belgrad Ormanı'nda denetimler yapıldığı bildirildi.

Denetimlerde, kontrolsüz alanlara izinsiz giriş yapıldığının belirlendiği ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Piknik alanları dışında kalan ve ziyaretçi kullanımına kapalı bu bölgelerde bırakılan çöp ve atıklar, ekiplerimiz tarafından toplanarak alandan uzaklaştırıldı. Vatandaşlarımızdan belirlenen alanların dışına çıkmamaları, çöplerini doğaya bırakmamaları ve özellikle orman yangını riskine karşı azami hassasiyet göstermeleri beklenmektedir. Unutmayalım, doğayı korumak, ortak geleceğimizi korumaktır."

Kaynak: AA
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