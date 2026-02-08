Haberler

Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde diyetisyen Onur K., kadın çarşafı giydirilmiş domuz görselini sanal medya hesabında paylaşmasının ardından gözaltına alındı. Diyetisyen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sanal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan diyetisyen Onur K. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Onur K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Menteşe ilçesinde diyetisyen Onur K., yapay zeka ile oluşturulmuş, kadın çarşafı giydirilmiş domuz görselini, "Yapay zekanın yaratıcılığı insanın hayal gücünün ötesine geçmeye başladı bence, oturup şöyle bir tablo çizebilsem kendimle gurur duyardım. Çok beğendiğim için paylaşıyorum" notuyla sanal medya hesabından paylaştı.

ÇİRKİN PAYLAŞIM SONRSI GÖZALTINA ALINDI

Paylaşım tepkilere neden olurken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında diyetisyen Onur K., polis ekipleri tarafından Yenice Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonuna el konuldu.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur K., yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
