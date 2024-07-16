Diyarbakırlı Ramazan Hoca Katilinin Cezası Belli Oldu

Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL)- İstanbul Cerrahpaşa'da 31 Ocak'ta, sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'i öldüren Erkan Baykut, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih Cerrahpaşa Mahallesi'nde 31 Ocak'ta, sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'i işlettiği çay ocağında bıçaklayarak öldürmekten yargılanan tutuklu sanık Erkan Baykut'un (24), 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Baykut, duruşmaya bağlı bulunduğu cezaevinden jandarma eşliğinde getirildi. Ramazan Pişkin'in ailesi ile tarafların avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Tutuklu sanık Erkan Baykut son sözlerinde, "Pişman olduğumu belirtmiştim. Pişmanım. Ramazan Pişkin'i ben başkası zannettiğim için planlayarak öldürdüm. Kendisi beni 17 yaşında uyuşturucuya bulaştırmıştı, anlatılmayacak kötü şeyler yaptırdı. Ruhumu şeytana satmaya çalıştı. Bundan dolayı psikolojim iyi değildir. Ailesine karşı mahcubum. Bana azmettiren birileri olsaydı ben bunu devletten saklamazdım" dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklamayan mahkeme heyeti, Baykut'u "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, yargılama sürecinde pişman olmadığını değerlendirerek sanık hakkında indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.