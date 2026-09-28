Diyarbakır Yenişehir'de 8 katlı binanın çatısındaki yangını itfaiye söndürdü

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DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan 8 katlı binanın çatı katında, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı