Haberler

Diyarbakır Yenişehir'de 8 katlı binanın çatısındaki yangını itfaiye söndürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı binanın çatı katında dün akşam çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Kooperatifler Mahallesi'ndeki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan 8 katlı binanın çatı katında, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Vatandaşın canını hiçe sayan sürücü cezasız kalmadı

Vatandaşın canını hiçe saydı, yaptığı cezasız kalmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit

İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit
Bodrum'da apart otelde kanlı gece! Eski oda arkadaşını 3 yerinden bıçakladı, 112'yi kendisi aradı

Eski oda arkadaşını bıçakladı! Sonra 112'yi kendisi aradı
Osman Sınav'ın yıllarca sakladığı sır için çarpıcı iddia: Beni Enver Altaylı tehdit etti

"Benimle mezara gidecek" demişti! Sırrına ilişkin bomba iddia
Trump'tan gerilimi tırmandıracak harita paylaşımı

Trump coştu! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor
Futbolcunun iki şirketi iflas etti

Futbolcunun iki şirketi iflas etti!
Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim

Sorulan soruya "Vlahovic" yanıtını verince olanlar oldu
Bebek mevlidi hastanede bitti! 20 kişi acile koştu

Bebek mevlidi hastanede bitti! 20 kişi acile koştu