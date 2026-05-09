Haberler

Galatasaray şampiyonluğu 7 ilde kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'ın 4-2 yendiği Antalyaspor maçı sonrası Diyarbakır, Siirt, Mardin, Bingöl, Batman, Şırnak ve Elazığ'da taraftarlar konvoylar, meşaleler ve havai fişeklerle sevinç gösterileri yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı garantilemesi, Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin, Şırnak, Bingöl ve Elazığ'da kutlandı.

Diyarbakır'da araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Mahabat Bulvarı'nda da sarı-kırmızılı taraftarlar bayraklarla takımları için tezahürat yaptı, meşale yaktı, havai fişekle takımlarının sevincine ortak oldu.

Siirt

Galatasaray'ın, sezon bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Siirt'te de coşkuyla kutlandı.

Kentteki farklı noktalarda bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, araç konvoyu oluşturdu, caddelerde yürüdü.

Araçlarla tur atan taraftarlar, Galatasaray ve Türk bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulundu.

Mardin

Mardin'de Galatasaraylı taraftarlar, takım bayrakları ve formalarıyla cadde ve meydanlarda kutlama yaptı.

Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı ile Vali Ozan Caddesi'nde toplanan taraftarlar, havai fişek patlattı, meşaleler yaktı.

Uzun araç konvoyları oluşturulan kutlamalarda, polis ekipleri cadde ve meydanlarda güvenlik önlemleri aldı.

Bingöl

Bingöl'de Kent Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar, Galatasaray bayraklarıyla şehir turu attı.

Batman

Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda toplanan taraftarlar, Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Meşaleler yakılan kutlamalara bazı vatandaşlar araçlarından korna çalarak eşlik etti.

Bayraklar sallayan taraftarlar, halay çekerek kutlama yaptı.

Şırnak

Şırnak'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Meşaleler yakan ve havai fişek patlatan taraftarlar, araçlarla konvoy oluşturup şehir turu attı.

Elazığ

Elazığ'da da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

Coşkularını tezahüratlarla ifade eden taraftarlar, kent merkezinde araç konvoyları oluşturdu.

Polis ekipleri kutlamalar sırasında güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket

Ezelin rakibin şampiyonluğu sonrası taraftarı deliye döndüren hareket
Trump, İtalya ile köprüleri attı: İhtiyacımız olduğunda yanımızda değildiniz

Trump, bir Avrupa ülkesi ile daha köprüleri attı: Askerleri çekiyor

Vatandaş, önünde namaz kılan polisi kayda aldı: Düştüğü not bomba

Vatandaş, önünde namaz kılan polisi kayda aldı: Düştüğü not bomba
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Galatasaray, Dua Lipa'ya 4 şarkı için çuvalla para teklif etti

Süper Lig devi 4 şarkı için servet teklif etti
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu