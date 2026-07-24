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Diyarbakır Lice'de örtü yangını söndürüldü, soğutma sürüyor

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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Lice ilçesinde çıkan örtü yangınında soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Lice ilçesinde çıkan örtü yangınında soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Vali Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi'nde saat 20.15 sıralarında örtü yangını çıktığını belirtti.

İlgili kurumların işbirliği ve etkin müdahalesi neticesinde yangının söndürüldüğünü aktaran Zorluoğlu, "Soğutma çalışması devam etmektedir. İlgili kurumlarımız yarın sabah itibarıyla hasar tespit çalışmasına başlayacaktır. Liceli vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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