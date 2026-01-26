Haberler

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Genç Kaymakamlığını ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Bingöl'ün Genç ilçesinde Kaymakamlığı ziyaret etti ve Şeref Defteri'ni imzaladı. Kaymakam Muhammet Güzel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Bingöl'ün Genç ilçesinde Kaymakamlığı ziyaret etti.

Kaymakamlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Zorluoğlu, ziyaret kapsamında Kaymakamlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

Zorluoğlu, daha sonra Kaymakam Muhammet Güzel ile makamında bir süre sohbet etti.

Kaymakam Güzel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Zorluoğlu'na ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
