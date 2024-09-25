Diyarbakır, Tarihi Dokusuyla Turistleri Etkiliyor

Diyarbakır'a gelen turistler şehrin tarihi dokusuna hayran kalıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Şehri gezen turistler, gördükleri tarihi dokuya hayran kaldıklarını dile getirdi.

Almanya'dan gelen Şengül Kapıkaya, Diyarbakır'ın tarih kokan atmosferinden ve bakır çarşısından çok etkilendiğini belirtti. Kapıkaya, "Gerçekten çok güzel bir yer. Almanya'dan burası için geldim. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ama çok güzel yer. Tarih kokuyor, tarihi de kültürü de çok güzel" dedi.

Mersin'den gelen Ayla Uçar ise Diyarbakır'a ikinci kez geldiğini ve şehrin tarihi dokusunun, müzelerinin ve yazarların yaşadığı evlerin ne kadar etkileyici olduğunu vurguladı. Uçar, "Diyarbakır'daki tarihi doku çok etkileyici, surların olması, insanların yaşanmışlıkları burada gelip müzeleri, Ahmet Arif'in yaşadığı evleri görmek çok etkileyici" diye konuştu.

Antalya'dan gelen Bilgin Doğan ise arkadaşlarıyla kamp yaparak şehri keşfettiğini ve Diyarbakır'ın modern yapısını, insanların misafirperverliğini çok beğendiğini söyledi. Doğan, "Diyarbakır ile Antalya arasında hiçbir fark yok. Çok modern bir şehir, insanların giyinişleri ve yaklaşımları gayet iyi. Güzel bir şehir, çok beğendim" şeklinde konuştu.