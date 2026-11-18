Diyarbakır Lice'de tekstil yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı, Bingöl yolu kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün gece Fis Ovası mevkisinde Gaziantep'ten Gürcistan'a tekstil ürünü taşıyan tır devrildi, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yolun Bingöl istikameti ulaşıma kapanırken, ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'ten Gürcistan'a tekstil ürünü taşıyan M.B. idaresindeki 06 DZH 66 plakalı tır, dün gece Diyarbakır- Bingöl kara yolunun Fis Ovası mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun Bingöl istikametine giden yönü ulaşıma kapandı.
Bingöl yönüne giden araçlar için ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.
Öte yandan aracı yoldan kaldırma çalışmaları için bölgeye 2 vinç ile 2 tır sevk edildi.
Devrilen tır, içindeki ürünlerin bölgeye gelen tırlara nakledilmesinin ardından yoldan kaldırılacak.