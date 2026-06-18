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Diyarbakır'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında meşe ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırsal Kıyı Mahallesi'nde öğle saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 15 personel, 2 arazöz ve 1 yangına ilk müdahale aracı ile bazı belediyelerin itfaiye ekiplerinin desteğiyle müdahalede bulundu.

Yerleşim yerinden uzak olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
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