Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Serkan Kaya Rüzgarı

Diyarbakır Kültür Yolu Festivalinin ilk gününde Serkan Kaya sevenleriyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 17. durağı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır oldu.

Festivalin birinci gününde Nevruz Parkı'na kurulan sahnede konser veren sanatçı Serkan Kaya, hayranlarıyla bir araya geldi.

Kaya, sevilen şarkılarının yanı sıra Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses ve Azer Bülbül'ün eserlerini de seslendirdi.

Konser sırasında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'u da anan Kaya, " Güllü'yü kaybettik, alkışlarımız Güllü'ye lütfen. Allah gani gani rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür eden Kaya, "Sizlerle bir araya gelmek bizim için muhteşem bir şey, çok güzel bir duygu. Kültür ve Turizm Bakanlığımızı alkışlayalım. Bizleri bir araya getirdi, kavuşturdu. Bu geceye emek veren herkese sonsuz teşekkürler." diye konuştu.