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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Hakan Altun Nevruz Parkı'nda sahne aldı

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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Hakan Altun Nevruz Parkı'nda sahne aldı
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Hakan Altun, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde Nevruz Parkı'nda sahne aldı. Altun, 'Diyarbakır Yoluna' parçasıyla hayranlarını coşturdu ve sahnede çektiği halayla neşeli anlar yaşattı.

Sanatçı Hakan Altun, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi.

Nevruz Parkı'nda düzenlenen festivalin ilk gününde sahne alan Altun, hayranlarıyla buluştu.

Altun, "Mahşere Kadar" ve "Hani Bekleyecektin" gibi sevilen şarkıların yanı sıra seslendirdiği "Diyarbakır Yoluna" parçasıyla da izleyicileri coşturdu.

Sahnede çektiği halayla Altun, konsere gelenlere neşeli anlar yaşattı.

Kaynak: AA
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