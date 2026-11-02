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Diyarbakır Kayapınar'da drift görüntüleri sürücüye 140 bin lira ceza getirdi

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı. Trafik ekiplerinin sosyal medya ve haber sitelerindeki görüntüler üzerine belirlediği sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları ve bazı haber sitelerinde Fırat Bulvarı'nda bir sürücünün otomobille drift yaptığı görüntülerin yer alması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada belirlenen sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 140 bin lira ceza verildi, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: AA
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