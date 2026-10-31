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Diyarbakır Kayapınar'da 3. kattaki dairede çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Talaytepe Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi; itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Talaytepe Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA
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