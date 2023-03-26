Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 21 Mart'ta nevruz etkinliklerinde 14 yaşındaki Y.D.'nin polis memurlarınca darbedildiğine yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Lice Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mart'ta 14 yaşındaki Y.D'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1 komiser ile 4 polis memuru adliyeye sevk edildi.

3 POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, Diyarbakır Valiliği de konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bazı basın yayın organlarında yer alan Lice ilçemizde gerçekleştirilen nevruz etkinliklerinde, 5 personelimizin, 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği yönündeki iddialar, çarpıtmadır ve provokasyon amacı taşımaktadır. 21 Mart 2023 tarihinde, 14 yaşındaki Y. D. isimli darba maruz kalan çocuk, il merkezindeki bir hastaneye başvurmuş; tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edilmiştir.

"OLAY TÜM YÖNLERİ İLE SORUŞTURULMAKTADIR"

Olayla ilgili Lice Cumhuriyet Savcılığınca aynı gün soruşturma başlatılmış, 25 Mart 2023 tarihinde, Lice İlçe Emniyet Amirliği emrinde görevli bir komiser ve dört polis memuru gözaltına alınmış, ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Ayrıca, söz konusu 5 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleri ile soruşturulmaktadır."