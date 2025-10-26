Haberler

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.

  • Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem 13.15 km derinlikte oluştu.
  • Deprem çevre illerde paniğe neden oldu.

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Diyarbakır'dan geldi.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

13.15 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük panik yaşanmasına neden olurken, çok sayıda kullanıcı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarında yaşadıkları korkuyu anlattı.

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

hırt sürülerinin sayısının azalması dileğiyle

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbayram doğan:

Gülme komşuna gelir başına.. sonra o hırt dediklerinin yardımına da gelmez benden söylemesi.

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
