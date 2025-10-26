Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.
- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Deprem 13.15 km derinlikte oluştu.
- Deprem çevre illerde paniğe neden oldu.
Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Diyarbakır'dan geldi.
AFAD SON DAKİKA DUYURDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDE DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI
13.15 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük panik yaşanmasına neden olurken, çok sayıda kullanıcı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarında yaşadıkları korkuyu anlattı.