Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 15.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16 kilometre derinliğinde olan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.