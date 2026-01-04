Haberler

Diyarbakır'ın 5 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kulp, Sur, Ergani, Hani ve Lice ilçelerinde taşımalı eğitim yarın durduruldu.

Diyarbakır'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından buzlanma ve don gibi olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Bu kapsamda, Kulp, Sur, Ergani, Hani ve Lice ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Hani'de bir ve Lice'nin kırsal mahallelerinde bulunan iki okulda yarın eğitime ara verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
