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Diyarbakır Hastanesinde Normal Doğum Teşvik Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır Hastanesinde Normal Doğum Teşvik Çalışmaları Devam Ediyor
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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın 'Normal Doğum Eylem Planı' çerçevesinde normal doğumu teşvik için yeni TDL odaları ve epidural anestezi hizmeti ile anne adaylarına daha güvenli bir doğum deneyimi sunuyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde normal doğumu teşvik çalışmaları sürüyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışma yapıldı.

Hastane, TDL (travay-doğum-lohusa) odaları ile doğum sürecini anne adayları için daha güvenli ve konforlu hale getirerek, epidural anestezi hizmetiyle de normal doğumu destekleyici tıbbi olanaklarını güçlendirdi.

Hastanede yakın zamanda hizmete giren TDL odaları, anne adaylarına doğum sürecinde özel bir deneyim sunuyor.

Tek kişilik modern doğum odalarında, yenidoğan hemşiresi, ebe ve doktor gözetiminde, hijyenik ve rahat bir ortamda doğum gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Şeyhmus Tunç, eylem planı doğrultusunda normal doğumu teşvik etmek için hastanede çeşitli iyileştirmeler yaptıklarını belirtti.

Sezaryen doğumun tıbbi gereklilik halinde uygulanması gereken bir operasyon olduğunu vurgulayan Tunç, "Gereksiz sezaryenler, anne ve bebek sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Sağlık Bakanlığının belirlediği hedefler doğrultusunda biz de sezaryen oranlarını düşürmek ve anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek için kapsamlı bir plan oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Yeni doğum ünitesinin anne adaylarının doğum sürecine daha rahat hazırlanmasını ve doğum korkusunun azalmasına önemli katkı sağladığını kaydeden Tunç, normal doğumu destekleyen modern tıbbi olanakları en üst seviyede sunduklarını belirtti.

Tunç, anne adaylarının doğum sürecine ilişkin kaygılarını azaltmak için bilgilendirme çalışmaları yapacaklarını aktardı.

Normal doğum yapan hastalardan Melek Baykara da normal doğumu tavsiye ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce de burada doğum yapmıştım. Doğumhane ve yeni servis oldukça iyi. Doğumhanede tekli odalar çok iyi olmuş. Normal doğumda çocuğuna daha rahat bakabiliyorsun, hemen emzirebiliyorsun. Normal doğumun her konuda rahatlığı var."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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