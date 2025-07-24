Diyarbakır Hastanesinde Ameliyathane Yenileme Çalışmaları Başladı

Diyarbakır Hastanesinde Ameliyathane Yenileme Çalışmaları Başladı
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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'ndaki ameliyathaneler yenileniyor. Sağlık Bakanlığı'nın kalite standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen yenileme çalışmaları ile cerrahi altyapı güçlendirilmekte ve hasta güvenliği artırılmaktadır.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'ndaki ameliyathanelerde yenileme ve iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı hizmet kalite standartlarına uygun yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut alan modernize ediliyor, cerrahi altyapı güçlendiriliyor ve iki yeni ameliyat odası hizmete kazandırılıyor.

Yenileme sürecinde havalandırma sistemleri, sterilizasyon ve hasta dolaşım alanları tamamen yenilenerek güncel standartlara uygun hale getiriliyor.

Kadın doğum ve çocuk cerrahisinin yanı sıra, özellikle bölgeye hizmet veren çocuk kalp ve damar cerrahisinin gerçekleştirildiği bu alanda hizmet kapasitesi artırılarak hasta güvenliği ve hizmet kalitesi yükseltiliyor.

Planlı ameliyatların aksamaması için gerekli önlemler alınırken, çalışmalar tamamlandığında daha konforlu, güvenli ve hijyenik cerrahi alanlarla Diyarbakır ve çevre illere üst düzey sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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