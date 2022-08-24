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Diyarbakır haber! Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan Amed'in cesedine ulaşıldı

Güncel Haberler

Diyarbakır habere göre Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 gün önce serinlemek için Dicle Nehri'ne giren ve gözden kaybolan 10 yaşındaki Amed Donat'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 gün önce serinlemek için Dicle Nehri'ne giren ve gözden kaybolan 10 yaşındaki Amed Donat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Donat'ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Dicle Sur Güncel Haberler

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