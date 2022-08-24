Diyarbakır haber! Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan Amed'in cesedine ulaşıldı Güncel Haberler Diyarbakır habere göre Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 gün önce serinlemek için Dicle Nehri'ne giren ve gözden kaybolan 10 yaşındaki Amed Donat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 gün önce serinlemek için Dicle Nehri'ne giren ve gözden kaybolan 10 yaşındaki Amed Donat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Donat'ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Diyarbakır Dicle Sur Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Diyarbakır haber! Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan Amed'in cesedine ulaşıldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.