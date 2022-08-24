Diyarbakır haber! Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan Amed'in cesedine ulaşıldı
Güncel Haberler
Diyarbakır habere göre Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 gün önce serinlemek için Dicle Nehri'ne giren ve gözden kaybolan 10 yaşındaki Amed Donat'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 gün önce serinlemek için Dicle Nehri'ne giren ve gözden kaybolan 10 yaşındaki Amed Donat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Donat'ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel