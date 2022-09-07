Diyarbakır gündem: Ergani'de 160 kadın "kültür gezisi" kapsamında farklı illeri ziyaret etme fırsatı buldu Güncel Haberler Diyarbakır gündem haberine göre Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde daha önce il dışına çıkma imkanı bulamayan 160 kadın, kültür gezisi kapsamında Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay'ı gezdi. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde daha önce il dışına çıkma imkanı bulamayan 160 kadın, kültür gezisi kapsamında Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay'ı gezdi. Ergani Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla "Ergani'nin Gelişen Kadınları" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın belirlediği il dışına çıkma imkanı olmayan 160 kadın, Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay'dan oluşan kültür gezisine katıldı. Kadınların kültürel açıdan gelişmesinin yanı sıra sosyal aktivite içerisinde bulunması amaçlanan projede geziye katılanlar farklı tarihi ve turistik mekanları ziyaret etme, doğal güzellikleri yerinde görme imkanı buldu. Güncel Kaynak: AA / Ekrem Senvar Diyarbakır Gaziantep Şanlıurfa Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Diyarbakır gündem: Ergani'de 160 kadın 'kültür gezisi' kapsamında farklı illeri ziyaret etme fırsatı buldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.