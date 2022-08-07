Diyarbakır gündem: Bismil'de "huzur" uygulamasında 11 şüpheli yakalandı Diyarbakır haberler... Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaya ve motorize yapılan uygulamalarda, 3 ruhsatsız tabanca ve 25 kök Hint keneviri ele geçirildi. Yapılan uygulamalarda 6'sı çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel AA / Hasan Gündüz Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Hisarcık Bismil Güncel Haberler

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