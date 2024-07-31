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Diyarbakır Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden 85 Bin Hastaya Hizmet

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, ilk yılında 85 bin hastaya hizmet verdi. Merkez, diş sağlığı ve hastalıkları tedavisinde önemli bir ihtiyacı karşıladı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde geçen yıl haziran ayında açılışı yapılan Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 12 diş hekimiyle ilk yılında 85 bin hastaya hizmet verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, günde ortalama 450 kişinin muayene olduğu Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin ilk yılında 85 bin hastaya poliklinik hizmeti verdiği belirtildi.

Merkezin, Ergani'nin yanı sıra Çermik, Çüngüş, Eğil, Dicle ve Hazro ilçeleri ile Elazığ'ın Maden ve Kovancılar ilçelerinden gelen vatandaşlara da hizmet verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tanı ve tedavi hizmetlerini aralıksız olarak sürdüren merkez, yürüttüğü sağlık hizmetleriyle Ergani'de diş sağlığı ve hastalıkları tedavisinde büyük bir boşluğu doldurdu, bölgenin önemli bir sağlık ihtiyacını karşıladı. Bu süreçte 85 bin kişi muayene edilerek,, 25 bin radyografi çekimi, 18 bin diş dolgusu, 7 bin 500 kanal tedavisi, 12 bin diş temizliği, 6 bin 500 sabit protez, 1900 hareketli protez ve 26 bin 300 diş çekimi yapıldı. Dolgudan diş çekimine, kanal tedavisinden proteze kadar geniş bir yelpazede tedavi imkanı sunan merkez son teknolojiler ve tıbbi cihazlarla hastalara özel ve konforlu sağlık hizmeti vermeye devam ediyor."

Kaynak: AA / Güncel

Diş Sağlığı Diyarbakır Ergani Sağlık Güncel Haberler

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