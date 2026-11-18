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Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Sur ilçesinde esnaf ziyaretinde 84 yaşındaki Salih Kaya'nın doğum gününü yaş pasta keserek kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürü Mutlu ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettiği sırada Salih Kaya ile tanıştı.

Sohbet sırasında Kaya'nın doğum günü olduğunu öğrenen Mutlu, yakındaki bir pastaneden aldığı yaş pastayla Kaya'ya sürpriz yaptı.

Mutlu, vatandaşlarla birlikte Kaya'nın doğum gününü kutladı.

İl Emniyet Müdürü Mutlu'nun jesti için teşekkür eden Kaya, hayatında ilk kez doğum gününün kutlandığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA