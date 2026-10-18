Diyarbakır'dan yola çıkan 25 kişilik bisiklet kervanı İran'da Bender Abbas'a ulaştı

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İRAN'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden öğrencileri anmak ve saldırıya tepki göstermek amacıyla Diyarbakır'dan yola çıkan 25 kişilik Minab Bisiklet Kervanı, 16 günlük yolculuğun ardından İran'ın Bender Abbas kentine ulaştı. Bisiklet grubunun sözcüsü Kemal Yücel, şu ana kadar 2 bin 865 kilometre pedal çevirdiklerini, yarın Minab'a ulaşarak saldırının gerçekleştiği okulu ziyaret edeceklerini söyledi.

Minab'daki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden kız öğrencileri anmak ve saldırıya tepki göstermek amacıyla 2 Ekim'de Diyarbakır'dan hareket eden 25 kişilik bisiklet grubu, İpekyolu güzergahını takip ederek İran'a ulaştı. Zorlu yolculuklarının 16'ncı gününde Bender Abbas kentine varan kervan üyeleri, saldırılarda hasar gören güzergah üzerindeki okulları da ziyaret etti. Grup üyeleri, ziyaret ettikleri okullarda çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve bisiklet sürmeyi öğretti.

ÇOCUKLARIN MEKTUP VE RESİMLERİNİ GÖTÜRDÜLER

Minab Bisiklet Kervanı üyeleri, Türkiye'deki çocukların hazırladığı mektupları, resimleri, oyuncakları ve okul çantalarını Minab'daki çocuklara ulaştıracak. Yarın öğle saatlerinde Minab'a varması beklenen grup, uluslararası resim yarışması kapsamında düzenlenecek sergiye de katılacak. Türkiye'deki çocukların çizdiği resimler, sergide ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

SALDIRIYA UĞRAYAN OKULU ZİYARET EDECEKLER

Minab Bisiklet Kervanı Sözcüsü Kemal Yücel, yolculuk boyunca ziyaret ettikleri kentlerde bisiklet gruplarının yanı sıra yerel halkla da görüştüklerini belirtti. İran'daki yerel ve ulusal basının etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yücel, "Bender Abbas şehrine vardık. Bisiklet kervanı turunun final etabı olan Minab'a yarın ulaşacağız. Minab'da uluslararası resim yarışması sergisine katılacağız. Türkiye'deki çocuklar tarafından çizilen ve yanımızda getirdiğimiz resimler sergilenecek. Saldırının yapıldığı okula yapacağımız ziyaretin ardından çocukların ailelerini ve saldırıdan yaralı kurtulan çocukları ziyaret edeceğiz. Ardından ülkemize dönüş yapacağız. Güzergah üzerinde saldırılarda hasar gören okulları ziyaret ettik. Buralarda çocuklara çeşitli hediyeler verdik ve bisiklet sürmeyi öğrettik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı