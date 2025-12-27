Bir Grup Avukat, Diyarbakır'da 4 Ocak'ta Yapılacak 'Öcalan'a Özgürlük" Mitinginin Yasaklanması İçin Başvurdu

(ANKARA) - Bir grup avukat, Diyarbakır'da 4 Ocak 2026 tarihinde kentte yapılması planlanan ve kamuoyunda "Öcalan'a özgürlük" çağrılarıyla duyurulan mitingin yasaklanması talebiyle Diyarbakır Valiliği, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na başvuruda bulundu.

DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu, PKK lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle 4 Ocak Pazar günü Diyarbakır'da miting düzenleyecek. Mitinge karşı çıkan bir grup avukat, yaptıkları açıklamada, mitingin yasaklanması için başvuruda bulunduklarını belirtti.

Avukatlar tarafından yapılan ortak açıklamada, terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın cezaevinde olmasına rağmen örgüt üzerindeki etkisinin sürdüğü öne sürülerek, bu kapsamda yapılacak bir toplantının "terör örgütü propagandası" ve "suç ve suçluyu övme" niteliği taşıyacağı savunuldu.

Başvurularda, söz konusu mitingin kamu düzeni ve güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturduğu iddia edilerek, Anayasa'nın 34'üncü maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17, 19'uncu maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi uyarınca yasaklanması talep edildi.

Açıklamada, mitinge izin verilmesinin "kamu otoritesinin zayıflaması" anlamına geleceği ileri sürülerek, benzer etkinliklerin ülkenin farklı bölgelerine yayılması halinde toplumsal gerilim ve güvenlik risklerinin artabileceği iddia edildi. Siyasi partilere de çağrıda bulunan avukatlar, mitinge ilişkin tutumlarını kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşmaları gerektiği ileri sürüldü.

Avukatlar bu gerekçelerle, Diyarbakır Valiliği, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurduklarını, ayrıca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.