Diyarbakır'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı Güncel Haberler Bingöl kara yolunda, TIR ile 2 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada Halit Çelik (23) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Bingöl kara yolunda, TIR ile 2 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada Halit Çelik (23) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Bingöl yolunun 40'ıncı kilometrede meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 27 ACT 181 plakalı TIR ile 21 AF 912 ve 72 AAE 790 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 72 AAE plakalı otomobil, hurdaya döndü. İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 72 AAE plakalı otomobilde sıkışanlar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yapılan kontrolde Halit Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar R.K. ve B.Ç. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Halit Çelik Diyarbakır Bingöl Güncel Haberler

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