Diyarbakır'da 15 gündür kayıp olan engelliyi 112 kişilik ekip arıyor
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat'ta evden çıktıktan sonra kaybolan zihinsel engelli 84 yaşındaki Salih Ertaş, 15 gündür aranıyor. 112 kişilik arama kurtarma ekibi, çeşitli araçlar ve ekipmanlarla bölgedeki taramalara devam ediyor.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), 15'inci gününde 112 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ertaş'a ulaşamayan ailesi, durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışması başlattı. AFAD, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 112 kişilik personel, 30 araç, kadavra köpeği ve 5 dronla Salih Ertaş'ı arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
