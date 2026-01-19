Diyarbakır'da Suriye Protestosuna Polisten Biber Gazlı Müdahale

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Suriye ordusu ve SDG güçleri arasında yaşanan çatışmaları protesto etmek için DEM Parti öncülüğünde yapılmak istenilen yürüyüşe izin verilmedi. Polisin biber gazlı müdahalesinden DEM Partili milletvekilleri ve gazeteciler de etkilendi.

DEM Parti öncülüğünde Demokratik Kurumlar Platformu'nca Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri arasında yaşanan çatışmaları protesto etmek için Diyarbakır'da yürüyüş düzenlenmek istendi. Koşuyolu Parkı'ndan Dağkapı'ya yapılması planlanan yürüyüşe polis izin vermedi. DEM Parti yetkilileri ile polis tarafından bir süre yapılan müzakereler sonuçsuz kalınca polis, kalabalığın dağılmasını istedi.

Polisin uyarısının ardından kalabalıktakiler, yürüyüşe geçmek istedikleri sırada müdahaleyle karşılaştılar. Koşuyolu parkında başlayan müdahale, Batıkent Meydanı'na kadar sürdü. Müdahale sırasında DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya, DEM Parti İl Eş Başkanı Abbas Şahin biber gazından etkilendi.

Batıkent meydanında polis göstericileri biber gazı kullanarak dağıtırken, bazı gazeteciler de biber gazından etkilendi.