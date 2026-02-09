Haberler

Diyarbakır'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yol verme tartışması sonucu çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı, kaçan şüpheli için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

İnönü Caddesi'nde dün iki sürücü arasında "yol verme" gerekçesiyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Araçlardakilerin de karıştığı kavgada, M.Ç. (27) ve H.Ç. (18) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli B.T'nin (19) yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz

Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi

Caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı

Pedofili dosyasından saçılan fotoğraflar 2 ülkeyi fena vurdu
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz

Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti

Türkiye'yi sarsan olaydan 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraf