Diyarbakır'da Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'ın Lice ve Dicle ilçelerinde çıkan örtü ve orman yangınları başarılı müdahalelerle söndürüldü. Yangınların çıkış nedenlerini belirlemek için inceleme başlatıldı.

YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı kırsal Çağdaş Mahallesi'nde çıkan örtü yangını ve Uçarlı Mahallesi'ndeki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı. Dicle ilçesine bağlı kırsal Taşağıl Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan örtü yangını da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

