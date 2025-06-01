Diyarbakır'da Yangın: 1000 Dekar Ekili Alan Zarar Gördü

Diyarbakır'da Yangın: 1000 Dekar Ekili Alan Zarar Gördü
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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde buğday ve arpa ekili alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek diğer alanlara sıçradı. Yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde buğday ve arpa ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kırsal Bozyer Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek, diğer ekili alanlara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve çiftçilerin traktörleriyle müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 1000 dekar buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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