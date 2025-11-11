Haberler

Kulp'ta Viyadük İnşaatında Çökme: 4 İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde viyadük inşaatında iskele çökmesi sonucu 4 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ağır yaralandı. Olay yerine acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi toprağa verildi. Soruşturma başlatan savcılık, inşaat mühendisi ve taşeron firma yetkililerini gözaltına aldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu ölen 4 işçiden 3'ünün cenazesi toprağa verildi.

Kulp-Muş kara yolunda, ilçenin Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden viyadükte beton dökülmesi sırasında iskele çöktü.

Kazada, 3 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı.

Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Vali Murat Zorluoğlu, beraberinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile yaralanan işçilerden birini tedavi gördüğü Diyarbakır Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Yaralanan 2 işçiden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Kazada yaralanan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan işçi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????

3 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince inşaat mühendisi K.K. ile taşeron firma yetkilileri F.A. ve M.A gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

3 işçinin cenazesi toprağa verildi

Hayatını kaybeden işçiler Şeyhmus Anuştekin (45), Tahsin Dere (45), Salih Lale (52) ve Mehmet Şirin Yalçıner'in (50) cenazesi otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na getirilen Dere, Lale ve Yalçıner'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Anuştekin'in cenazesi ise merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
