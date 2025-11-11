Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü; 4 ölü, 1 yaralı (5)

ÖLEN İŞÇİLER DEFNEDİLDİ

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Muş kara yolunda, Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden köprüde beton dökülmesi sırasında iskelenin çökmesi sonucu ölen işçiler Tahsin Dere (49), Salih Lale (52), Mehmet Şirin Yalçıner (50),son yolculuklarını uğurlandı. Tahsin Dere, Salih Lale ve Mehmet Şirin Yalçıner'in cenazeleri, Yeniköy Asri Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi. Şehmus Anustekin (49) cenazesi ise defnedilmek üzere Şehitlik semtinde bulunan Şehitlik Mezarlığı'na getirilerek buradaki morga kaldırıldı. Anustekin'in ne zaman defnedileceği henüz açıklanmadı.

Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,