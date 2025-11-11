Haberler

Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü; 4 ölü, 1 yaralı (5)

Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü; 4 ölü, 1 yaralı (5)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖLEN İŞÇİLER DEFNEDİLDİDiyarbakır'ın Kulp ilçesi Muş kara yolunda, Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden köprüde beton dökülmesi sırasında iskelenin çökmesi sonucu ölen işçiler Tahsin Dere (49), Salih Lale (52), Mehmet Şirin Yalçıner (50),son yolculuklarını uğurlandı.

ÖLEN İŞÇİLER DEFNEDİLDİ

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Muş kara yolunda, Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden köprüde beton dökülmesi sırasında iskelenin çökmesi sonucu ölen işçiler Tahsin Dere (49), Salih Lale (52), Mehmet Şirin Yalçıner (50),son yolculuklarını uğurlandı. Tahsin Dere, Salih Lale ve Mehmet Şirin Yalçıner'in cenazeleri, Yeniköy Asri Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi. Şehmus Anustekin (49) cenazesi ise defnedilmek üzere Şehitlik semtinde bulunan Şehitlik Mezarlığı'na getirilerek buradaki morga kaldırıldı. Anustekin'in ne zaman defnedileceği henüz açıklanmadı.

Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz

Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti

Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
Manisa FK'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

Beklenen oldu! Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.