Diyarbakır'da Uzlaştırmacılar Haftası etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'da Uzlaştırmacılar Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Diyarbakır Adliyesinde hafta kapsamında düzenlenen programda konuşan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, bugün, adaletin barışçıl ve onarıcı yüzünü temsil eden uzlaştırmacıların günü vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Uzlaştırmanın, yalnızca hukuki uyuşmazlıkların çözümüne yönelik bir yöntem olmadığını belirten Kuruçay, şunları kaydetti:

"2005'te mevzuatımıza giren ve 2016'da yapılan reformlarla daha da güçlendirilen uzlaştırma kurumu, insan odaklı yaklaşımıyla toplumsal barışın, karşılıklı anlayışın ve hoşgörünün yeniden tesis edilmesine hizmet eden önemli bir mekanizmadır. Uzlaştırma sürecinde taraflar, bir uyuşmazlığı çözüme kavuşturmanın ötesinde birbirlerini anlamaya, yaşanan olumsuzlukları geride bırakmaya ve geleceğe daha sağlıklı ilişkilerle bakmaya fırsat bulmaktadır. Bu yönüyle uzlaştırma, adaletin yalnızca hüküm veren değil, aynı zamanda onaran ve iyileştiren yüzünü de temsil etmektedir. Bizler, tarafları ortak bir zeminde buluşturarak yalnızca uyuşmazlıkları sona erdirmiyor aynı zamanda kırılan gönüllerin onarılmasına, husumetlerin kalıcı şekilde giderilmesine ve toplumsal huzurun güçlendirilmesine katkı sağlıyoruz."

Kuruçay, uzlaştırma sürecinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk içerikli edimler de uzlaştırmanın topluma dokunan yönünü ortaya koyduğunu, kamu yararına yönelik edimler içeren uzlaşma yöntemlerini her zaman önceleyerek, teşvik ettiklerini kaydetti.

Uzlaşma ile sonuçlanan her dosyanın bir yandan yargının iş yükünü azaltırken diğer yandan toplumsal barışa ve kamu düzenine katkı sağladığını dile getiren Kuruçay, şöyle devam etti:

"Böylece hem vatandaşlarımızın adalete erişimi kolaylaşmakta hem de geleceğe daha huzurlu ve güvenli bir zemin hazırlanmaktadır. Nitekim istatistiki veriler de uzlaştırma kurumunun başarısını açıkça ortaya koymaktadır. 2025'te Uzlaştırma Büromuza gönderilen uzlaştırma teklifinin kabul edildiği dosyalarda yüzde 92 oranında uzlaşma başarısı elde edilmiştir. Bu veriler, uzlaştırma kurumunun toplum nezdinde her geçen gün daha fazla kabul gördüğünü ve adalet sistemimize önemli katkılar sunduğunu göstermektedir. Bu onurlu görevi büyük bir özveri, sabır, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yerine getiren tüm uzlaştırmacılarımızın gününü içtenlikle kutluyor, toplumsal barışa, adaletin etkin tecellisine ve huzur ortamının güçlenmesine sundukları katkılar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum."

Programa, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Ferhat Deniz, Özgür Celbek, Cemal Kurt, Burak Akğuş, Seçkin Gül, İsmet Güdümen ve Gökhan Şekeryapan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Nedim Yaz, uzlaştırmacılar ve adliye personeli katıldı.